〔香港个股〕中国海外发展称下半年内地楼市仍严峻,最坏情况未过去

路透香港5月30日电---中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)周三称,内地房地产最坏的情况仍未过去,虽然5月份内地房地产行业销售表现略有好转,但预料下半年市场仍然严峻.

中国海外主席孔庆平在股东周年大会后对记者表示,虽然内地有一些房地产微调政策出台,但力度仍然不足,整个市场仍很严峻,有很大的挑战.

"下半年(市场情况)几紧张,因为国家投入资金去基建、服务业、扶持汽车行业等方面,而非流向房地产,所以(房地产)行业资金短缺仍然继续."他说.

他并预期,内地有部份开发商或未能渡过这难关而倒闭,而中国海外亦警惕要时常保持健康的财务状况,这样才能使公司在任何情况下得以继续推进发展.

5月份中国商品住宅市场进入传统销售旺季,全国楼市均出现不同程度回暖;其中北京市新房、二手房的成交量均创出年内新高.[ID:nSB1573500]

中国海外今年首四个月累计的房地产销售额达380亿港元,完成全年目标800亿港元的47.5%.孔庆平表示,很有信心全年可达标,但目标不会上调全年销售目标,因认为在现时市况下,能达标已相当不错.

评级机构穆迪和标准普尔上周发表报告,指出中国房地产开发商的流动性正在恶化,再融资愈来愈困难,但对于实力较强的大型开发商来说,假如市场气氛好转,它们将会最为受惠,市场两极化将愈来愈明显.[ID:nSH0105731](完)