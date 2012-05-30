〔香港个股〕中国海外发展称下半年内地楼市仍严峻,最坏情况未过去

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)周三称,内地房地产最坏的情况仍未过去,虽然5月份内地房地产行业销售表现略有好转,但预料下半年市场仍然严峻.
中国海外主席孔庆平在股东周年大会后对记者表示,虽然内地有一些房地产微调政策出台,但力度仍然不足,整个市场仍很严峻,有很大的挑战.
"下半年(市场情况)几紧张,因为国家投入资金去基建、服务业、扶持汽车行业等方面,而非流向房地产,所以(房地产)行业资金短缺仍然继续."他说.
他并预期,内地有部份开发商或未能渡过这难关而倒闭,而中国海外亦警惕要时常保持健康的财务状况,这样才能使公司在任何情况下得以继续推进发展.
5月份中国商品住宅市场进入传统销售旺季,全国楼市均出现不同程度回暖;其中北京市新房、二手房的成交量均创出年内新高.[ID:nSB1573500]
中国海外今年首四个月累计的房地产销售额达380亿港元,完成全年目标800亿港元的47.5%.孔庆平表示,很有信心全年可达标,但目标不会上调全年销售目标,因认为在现时市况下,能达标已相当不错.
评级机构穆迪和标准普尔上周发表报告,指出中国房地产开发商的流动性正在恶化,再融资愈来愈困难,但对于实力较强的大型开发商来说,假如市场气氛好转,它们将会最为受惠,市场两极化将愈来愈明显.[ID:nSH0105731](完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。