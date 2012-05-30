〔表格〕山东威高集团首季净利按年升16.4%,为2.137亿元人民币

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港5月30日电---山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(1066.HK)周三宣布,截至2012年3月31日止第一季的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年第一季 2011年度同期
每股盈利(元) 0.048 0.043
净利 213.72 183.56
营业额 861.96 693.02
注:威高股份在中国从事医疗器械供应. (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。