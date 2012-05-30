版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 16:34 BJT

〔表格〕山东威高集团首季净利按年升16.4%,为2.137亿元人民币

路透香港5月30日电---山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(1066.HK)周三宣布,截至2012年3月31日止第一季的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年第一季 2011年度同期

每股盈利(元) 0.048 0.043

净利 213.72 183.56

营业额 861.96 693.02

注:威高股份在中国从事医疗器械供应. (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐