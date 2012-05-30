更正:〔中港个股〕农行副行长被中纪委调查,消息令H股惊挫4%

(文中农行副行长姓名应为杨琨)

路透香港5月30日电---据路透证实,中国国有商业银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长杨琨正在接受中国纪检部门的调查,已超过一周以上未现身其在农行的办公室.

中国本地媒体财新网(www.caixin.com)上报导了该消息.而一向反应灵敏的海外投资者显然受到该负面消息的影响,农行H股今日收跌4%,跌幅大于其他中资银行股.

"已经超过一周没见过杨行长(指杨琨)来上班了."农行一位不愿透露姓名的人士称.

而农行有关部门在接受路透查询时表示,"我们正在核实."

杨琨自1983年起便在农业银行工作,历任该行安徽省分行行长,农行行长助理,2009年开始任副行长.