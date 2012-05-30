更正:〔中港个股〕农行副行长被中纪委调查,消息令H股惊挫4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(文中农行副行长姓名应为杨琨)
路透香港5月30日电---据路透证实,中国国有商业银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长杨琨正在接受中国纪检部门的调查,已超过一周以上未现身其在农行的办公室.
中国本地媒体财新网(www.caixin.com)上报导了该消息.而一向反应灵敏的海外投资者显然受到该负面消息的影响,农行H股今日收跌4%,跌幅大于其他中资银行股.
"已经超过一周没见过杨行长(指杨琨)来上班了."农行一位不愿透露姓名的人士称.
而农行有关部门在接受路透查询时表示,"我们正在核实."
杨琨自1983年起便在农业银行工作,历任该行安徽省分行行长,农行行长助理,2009年开始任副行长.
财新网的报导则援引消息人士称,杨琨案发于京城一家房地产企业家的赌博事件.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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