〔香港个股〕新奥能源称按原定条款继续推进对中国燃气收购要约

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---此前联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气(0384.HK)提出收购的新奥能源(2688.HK)周三称,按原定条款继续推进该收购要约,即维持每股3.5港元的收购价格不变.
新奥在一份声明中称,"财团将按照通函中明确的条款继续推进收购程序.维持以每股3.5港元对中国燃气进行收购,而有关交易的其他内容没有任何评论."
分析师认为,中国燃气现价较该收购价高逾9%,可以说这是"注定失败的收购",因为不可能有股东愿意低于市价出让股份.
自从财团发出收购要约以来,中国燃气的主要股东富地石油FOOI.L和韩国SK E&S不断在市场上购买中国燃气的股份,被视为抗逆财团收购行为.随着本月初同样从事城市燃气供应业务的北京控股(0392.HK)母公司北京控股集团以每股4.1港元收购阿曼国家石油公司所持的中国燃气股份,收购战再度升温.
经过数月来的增持,几家主要股东的持股翻番.现时富地石油、北控集团以及SK E&S,分别持有中国燃气17.32%、14.938%及13.09%的股份.
新奥将于7月6日召开股东特别大会,对收购中国燃气要约进行审议,这是收购要约作实的先决条件之一.
去年12月,新奥与中国石化的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".由于要约未获中国燃气董事会推荐,现要等待五项先决条件完成,其中包括尽职审查、中国商务部反垄断审批以及新奥股东会批准等等,要约才能正式呈予中国燃气股东考虑.
中国燃气周三升0.26%,报3.83港元;新奥能源升2.56%,报28港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。