〔香港个股〕中国忠旺控股斥资逾7亿元购入铝挤压机设备,以扩大产能

路透香港5月30日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周三公布,将斥资7.076亿元人民币向太原重工(600169.SS)购入两台铝挤压机成套设备,以扩大公司的超大截面工业铝型材产能.

中国忠旺的声明称,是次购买的设备,是目前全球最大,核心组件由德国进口的225MN单动卧式铝挤压机成套设备;此次购买设备,将扩大集团高精密、超大截面工业铝型材产能,满足国内国外市场对此类产品的需求.

高精密、大截面的高附加值工业铝型材,广泛应用于交通运输领域,包括铁路客车及货车、城轨、汽车、重卡、船舶、航空航天等行业,以及机械设备和电力工程等领域.

中国忠旺此前已计划于2011-14年间,分期购买一批合约总值37.8亿美元的设备,用以扩大其铝压延材生产设备产能,以将业务转型至高附加值的铝产品.

该股今天收低1.3%,报3.04港元,过去一个月下跌2.5%.(完)

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