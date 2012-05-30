〔香港个股〕中国忠旺控股斥资逾7亿元购入铝挤压机设备,以扩大产能

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周三公布,将斥资7.076亿元人民币向太原重工(600169.SS)购入两台铝挤压机成套设备,以扩大公司的超大截面工业铝型材产能.
中国忠旺的声明称,是次购买的设备,是目前全球最大,核心组件由德国进口的225MN单动卧式铝挤压机成套设备;此次购买设备,将扩大集团高精密、超大截面工业铝型材产能,满足国内国外市场对此类产品的需求.
高精密、大截面的高附加值工业铝型材,广泛应用于交通运输领域,包括铁路客车及货车、城轨、汽车、重卡、船舶、航空航天等行业,以及机械设备和电力工程等领域.
中国忠旺此前已计划于2011-14年间,分期购买一批合约总值37.8亿美元的设备,用以扩大其铝压延材生产设备产能,以将业务转型至高附加值的铝产品.
该股今天收低1.3%,报3.04港元,过去一个月下跌2.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。