〔香港房地产〕政府以60亿港元批出港岛南区寿臣山豪宅土地,符市场预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---香港政府周三宣布,港岛南区寿臣山深水湾径的豪宅土地,以60亿港元的中标价批出,属市场预期范围之内.
地政总署的新闻稿称,深水湾径以60亿港元批予振远投资有限公司,较原来勾地价35.89亿港元高出67%.按该土地可建楼面面积为约24.8万平方尺计,批地价相当于楼面地价每平方尺24,194港元.
据汇港通讯报导,中标财团为私人发展商南丰发展.路透暂时未能接触到南丰负责人作出回应.
中原专业服务有限公司总裁黎坚辉表示,寿臣山土地虽属低密度豪宅用地,可用作兴建洋房,但因该地缺少海景优势,以及地盘面积不大,能兴建洋房数量有限;加上政府下季更将加推六幅住宅用地,令发展商选择增多,"储足弹药"投资其他更有发展潜力之土地,故认为是次成交价亦属合理水平.
此前市场预期该土地成交价介乎44.6-74.4亿港元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。