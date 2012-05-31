《香港报摘》--经济日报5月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--中央政策风向骤变,空军突袭港股.占恒指比重最高的汇丰控股(0005.HK)首当其冲,昨单日录得逾10亿元的沽空,令沽空比率达62%,为有纪录以来新高.市场指恒指调整比重在即,淡友(看淡后市的投资者)乘机瞄准,疯狂沽空汇丰图利.
* 其他:
--纵然欧债阴霾笼罩职场,惟香港雇主招聘意慾仍然高企.人力调查发现,香港41%受访雇主将于第二季增聘人手,较上季高3个百分点,当中银行及金融机构招聘意慾比率亦升5个百分点.
--未来的副财政司司长陈茂波称,已置业的中产人士绝不希望楼价大跌,最好是稳定调整.
--内地陆续有城市微调房地产政策,内房股昨日逆市升,但中国海外(0688.HK)主席孔庆平昨于股东会后提醒,内地楼市最坏情况仍未过去,发展商下半年资金链仍会较紧张.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。