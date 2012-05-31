《香港报摘》--经济日报5月31日

* 要闻版头条:

--中央政策风向骤变,空军突袭港股.占恒指比重最高的汇丰控股(0005.HK)首当其冲,昨单日录得逾10亿元的沽空,令沽空比率达62%,为有纪录以来新高.市场指恒指调整比重在即,淡友(看淡后市的投资者)乘机瞄准,疯狂沽空汇丰图利.

* 其他:

--纵然欧债阴霾笼罩职场,惟香港雇主招聘意慾仍然高企.人力调查发现,香港41%受访雇主将于第二季增聘人手,较上季高3个百分点,当中银行及金融机构招聘意慾比率亦升5个百分点.

--未来的副财政司司长陈茂波称,已置业的中产人士绝不希望楼价大跌,最好是稳定调整.

--内地陆续有城市微调房地产政策,内房股昨日逆市升,但中国海外(0688.HK)主席孔庆平昨于股东会后提醒,内地楼市最坏情况仍未过去,发展商下半年资金链仍会较紧张.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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