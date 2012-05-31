《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月31日

路透香港5月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7659港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低160.83点,或1.28%,报12,419.86点.西班牙和意大利公债收益率飙升令金融市场对欧洲解决不断升级的债务危机能力的紧张情绪升温. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 179.220 -3.20 24009 13.918 -1.99 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.720 -1.74 75307 3.330 -1.48 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.880 -1.74 152991 79.026 -0.16 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 35.030 -3.07 120213 18.136 -0.68 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 125.650 -3.06 31249 9.758 -1.24 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 89.950 -3.26 51037 6.985 -0.92 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 39.120 -3.17 533665 60.760 -0.80 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 46.040 -2.83 52354 3.575 -1.50 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.940 -3.40 205405 10.826 -0.10 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.750 -2.50 131519 13.008 -1.90 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.160 -3.78 29427 4.691 -1.04 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.590 -3.44 10340 3.353 -0.50 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.620 -5.31 11436 1.135 -50.64 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.860 -7.92 125724 0.289 -3.70 (完) --整理 李珊珊