〔离岸人民币〕已成全球第三大信用证开证币种,仅次于美元和欧元-SWIFT

路透香港5月31日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告指出,人民币目前已经在全球信用证开证币种中占4%的市场份额,仅次于美元和欧元,令人民币在该贸易融资市场上成为第三位的币种.

报告称,目前全球信用证开证币种中,美元占84.4%、欧元占7.0%.但人民币在支付领域目前的进展并不太大,今年4月人民币在全世界支付货币中仍然排名第16位,市场份额为0.34%.

"人民币在贸易融资上的成绩,完全是一个奥林匹克式的巨大成就."SWIFT在其月报中称,"仅次于美元和欧元,已经高于日圆."

细分今年以来的市场,报告显示,美元从交易笔数和交易金额两个口径上看,占比都超过80%,稳居这种贸易融资方式的头把交椅.

从人民币信用证主要通道看,该业务明显集中在亚太地区,从交易金额看,超过50%的信用证由中国境内银行发往香港,而近20%的信用证从中国发往新加坡.

此外,从中国发往欧洲/中东/非洲的占3.18%,从中国发往美洲的约2.16%.

SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)