〔离岸人民币〕已成全球第三大信用证开证币种,仅次于美元和欧元-SWIFT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告指出,人民币目前已经在全球信用证开证币种中占4%的市场份额,仅次于美元和欧元,令人民币在该贸易融资市场上成为第三位的币种.
报告称,目前全球信用证开证币种中,美元占84.4%、欧元占7.0%.但人民币在支付领域目前的进展并不太大,今年4月人民币在全世界支付货币中仍然排名第16位,市场份额为0.34%.
"人民币在贸易融资上的成绩,完全是一个奥林匹克式的巨大成就."SWIFT在其月报中称,"仅次于美元和欧元,已经高于日圆."
细分今年以来的市场,报告显示,美元从交易笔数和交易金额两个口径上看,占比都超过80%,稳居这种贸易融资方式的头把交椅.
从人民币信用证主要通道看,该业务明显集中在亚太地区,从交易金额看,超过50%的信用证由中国境内银行发往香港,而近20%的信用证从中国发往新加坡.
此外,从中国发往欧洲/中东/非洲的占3.18%,从中国发往美洲的约2.16%.
SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。