《香港报摘》--信报5月31日

* 要闻版头条:

--日前截标的南区寿臣山青峦用地,由南丰以60亿港元高价投得,每方尺楼面地价逾2.4万港元.即使偏远的坪洲小型地,也由财团以远高于勾地价1.73倍作价投得.业界形容,目前面粉价已追上面包价,但因渴地,发展商和投资者仍无视经济前景不明朗而积极抢地.

* 其他:

--谢瑞麟(0417.HK)主席谢邱安仪表示,市场增长放缓,相信未来数月这一趋势会持续,但下半年同店销售有望回稳.

--安永公布2011年中国内地17家上市银行净利润录得共计8,867亿元人民币,增幅29%,但受资产规模增速放减缓的影响,增幅较2010年下半年减缓4个百分点.

--停牌超过三个月的重庆钢铁(601005.SS)(1053.HK)公布重组细节,昨日复牌后曾一度急升近14%,但最终打回原形,收市仅升约2%,可能与该在建工程被爆出涉嫌违规"未批先建"有关,甚至可能被叫停及涉巨额罚款,公司董事会秘书更承认事件对注资有影响. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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