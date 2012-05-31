《香港报摘》--信报5月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--日前截标的南区寿臣山青峦用地,由南丰以60亿港元高价投得,每方尺楼面地价逾2.4万港元.即使偏远的坪洲小型地,也由财团以远高于勾地价1.73倍作价投得.业界形容,目前面粉价已追上面包价,但因渴地,发展商和投资者仍无视经济前景不明朗而积极抢地.
* 其他:
--谢瑞麟(0417.HK)主席谢邱安仪表示,市场增长放缓,相信未来数月这一趋势会持续,但下半年同店销售有望回稳.
--安永公布2011年中国内地17家上市银行净利润录得共计8,867亿元人民币,增幅29%,但受资产规模增速放减缓的影响,增幅较2010年下半年减缓4个百分点.
--停牌超过三个月的重庆钢铁(601005.SS)(1053.HK)公布重组细节,昨日复牌后曾一度急升近14%,但最终打回原形,收市仅升约2%,可能与该在建工程被爆出涉嫌违规"未批先建"有关,甚至可能被叫停及涉巨额罚款,公司董事会秘书更承认事件对注资有影响. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。