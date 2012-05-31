〔表格〕香港裕元工业中期净利按年增21%至2.79亿美元

路透香港5月31日电---香港裕元工业(集团)有限公司(0551.HK)周四宣布,截至2012年3月31日为止的上半年度内,业绩报告如下:(以每百万美元为单位)

2011/12年度 2010/11年度

营业额 3,614.01 3,301.95

净利 278.86 230.09

每股盈利(美元) 0.169 0.14

每股股息(港元) 0.35 0.34

截止过户日期 7月4-6日

发放股息日期 7月13日

注:1. 分析师预估裕元中期净利为2.65亿美元

2. 裕元工业为台湾宝成工业(9904.TW)于香港上市的子公司,主要从事出口予Nike、Adidas及Reebok等主要国际品牌拥有人的运动及休闲鞋OEM及ODM业务.(完)

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