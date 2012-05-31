〔表格〕香港裕元工业中期净利按年增21%至2.79亿美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---香港裕元工业(集团)有限公司(0551.HK)周四宣布,截至2012年3月31日为止的上半年度内,业绩报告如下:(以每百万美元为单位)
2011/12年度 2010/11年度
营业额 3,614.01 3,301.95
净利 278.86 230.09
每股盈利(美元) 0.169 0.14
每股股息(港元) 0.35 0.34
截止过户日期 7月4-6日
发放股息日期 7月13日
注:1. 分析师预估裕元中期净利为2.65亿美元
2. 裕元工业为台湾宝成工业(9904.TW)于香港上市的子公司,主要从事出口予Nike、Adidas及Reebok等主要国际品牌拥有人的运动及休闲鞋OEM及ODM业务.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。