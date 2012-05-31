〔中港个股〕紫金矿业H股暂停买卖,A股亦停牌--交易所

路透香港5月31日电---香港联交所周四发布公告称,中国金矿企业--紫金矿业H股(2899.HK)自上午9时起股份暂停买卖.公告未说明停牌原因.

紫金A股(601899.SS)亦在上海交易所停牌,原因为有重要事项公告.

紫金上月称,已向Norton Gold Fields LimitedNGF.AX提出一项意向性收购建议,交易额约2亿澳元.[ID:nSH0101351]

停牌前,紫金H股周三收报2.46港元,一个月来跌3.8%;A股收4.11元人民币.(完)

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