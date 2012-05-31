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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 09:03 BJT

〔香港个股〕保诚股份暂停买卖,以待发出股价敏感资料

路透香港5月31日电---英国最大保险商--英国保诚有限公司(2378.HK)(PRU.L)周四称,其股份暂停买卖,以待发出有关股价敏感资料之公告.

停牌前,保诚周三收盘价报82.8港元.(完)

浏览保诚其他新闻,请点选[2378.HK-CMN]

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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