〔香港个股〕保诚股份暂停买卖,以待发出股价敏感资料

中国保险：1月原保险保费收入8,553亿元，同比增长34.1%--保监会
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
路透香港5月31日电---英国最大保险商--英国保诚有限公司(2378.HK)(PRU.L)周四称,其股份暂停买卖,以待发出有关股价敏感资料之公告.
停牌前,保诚周三收盘价报82.8港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
路透北京3月3日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月