〔港报财经评论〕资金逃亡西意告急--信报5月31日

资金逃亡西意告急/ 习广思

港股期指结算日,19,000点企不稳,无力再上19,200点阻力位.恒指开市后急挫近400点,最低见18,604点,及后走势反覆,收报18,690点,下跌365点.国企指数收报9,690点,下跌167点,尚守在10天线上.大市成交额553亿港元,沽空比率上升至14.37%,再一次"大沽空".事实上,目下好淡交战,19,200点攻不上,为何在18,600点守住?一来此水平是近两周的技术支持位,二来是看好的投资者力守防线,再攻下去的话,将在18,000-18,599点之间,大量牛证聚集,但观乎”大沽空”及欧美市况,今天再杀牛机会不低呢.目前市况下,大蓝筹均成为大户舞动指数的棋子,三只棋子汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)、和黄0013.HK收市价均见5月新低,昨天显然成为被质对象.两日"大沽空",空军目标清一色大蓝筹,是否大户对冲早对准在19,000点买落的ELN?投资者亦不要忘记去年欧债危机时发生过的事情,基金经理一样"罢工",手上的大蓝筹根本不打算买卖,不如借货出去收息好过.

中国有限度放水,市场一早人尽皆知.昨天这一跌,理由何在?前晚美股反弹,但巴西股市急挫,市场预料巴西再减息,但放水预期并未被视为好消息,资金继续流走,及至港股开市一跌,不足为奇.只是,恒指仍在寻底,市场亦非完全一片黑暗,7月阿爷有机会送礼固然是盼望,更重要的是"水",债市水温未完全冷却.和黄正在筹备一笔欧罗债,置地上周完成一笔5亿美元债券,太古地产(1972.HK)亦在筹备一笔美元债券,饿息资金仍在.多只内房股逆市企稳,有传中国内地40个城市地方政府微调救楼市.类似传闻没完没了,只不过是地方政府为GDP数据与中国博弈的传言,即使有相关措施,也不代表中国松手.过往在房地产调控上,上有国策,下有对策,乃因地方政府为GDP跑数不顾后果,但内房政策要听温总的话,即是"房地产调控不能放松".

这类消息即每为内房股带来一阵兴奋,仍只应视为市场噪音,并非买内房股的先要考虑.事实上,调控之手犹在,但内房股却是今年股市"逆向"的板块,只因调控接近尾声,内房股两年内像"扑傻瓜"般被扑至地底,去年多番令捞货投资者却步,年初反弹亦予人"虚虚地"感觉,但内房股走势相对强,却已是不争事实.非常重要的一个变化,是5月份这轮急跌,内房股虽属高beta,但未像以往般洗仓式暴跌,两个原因包括部分基金仓底货不多、投资者逢低吸纳.其次,内房股对坏消息的抵抗力提高,早前两大评级机构的警告并未打击内房股.(B02)

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看淡欧罗不宜"太尽"/ 苏子

欧罗兑美元在今年1月上旬触及1.2622低位后便强力反弹,并于2月下旬一度急升至1.3486高位,短短个多月时间上升864点子或近7%.不过,这升幅已于上周三后被完全抹去了.欧罗兑美元上周五曾一度挫至1.2494的低位,微破1.25,惟最后收市时这心理关口可以失而复得,结果令汇价在本周初亚洲市出现后抽反弹,但当升至1月上旬的低位附近已见阻力重重,未能顺势挑战当时处于1.2655水平的10天SMA阻力,结果欧罗兑美元便再次遭到大量看淡的投资者狙击,并于前晚美市跌破1.25心理关口、上周五的1.2494低位及前年7月上旬的1.2478以下,且在1.25以下收市.从过去一周欧罗兑美元在跌破今年低位后的走势来看,市场上的大看淡的投资者看来正一级一级努力地沽欧罗兑美元,并力阻其升回前低位上波动.如情况持续下去,相信汇价短期内反弹至上周五的1.2515收市价附近便会再次遭到看淡的投资者猛烈狙击,难望出现V形反弹,明显升回10天SMA阻力波动及收市了.

事实上,单是希腊将于下月17日再次举行国会选举此一不明朗因素,已经令众多大看淡的投资者有足够信心待欧罗兑美元反弹至之前的重要支持位时大手入市建立短仓,最少这些大看淡的投资者也会深信,在下月17日前,继续炒作欧罗兑美元下跌此方向肯定是错不了.目前距离希腊再次举行国会选举的"大日子"还有超过半个月的时间,故他便不信在如此"充足"的时间里,欧罗兑美元不会下跌至1.20心理关口以下,因此,他表示所持的欧罗短仓只会待反弹时加码沽出,在下月17日前"一定"不会轻易获利平仓.高杠杆须防报复性反弹,此投资者所开设的外汇户口在海外而非香港,户口可以达到100倍以上的杠杆比率.倘若此投资者以甚高的杠杆持有欧罗兑美元过久,并且选择逐级逐级沽出欧罗兑美元的策略,担心在下月17日前,倘若欧罗兑美元出现报复性反弹市况时,投资者将极速地把目前账面上所赚取到的利润输掉.

目前绝大部分投资者也"看死"欧罗兑美元必跌无疑,虽然按照目前欧罗区的基本因素来看,建立欧罗兑美元短仓确有极高赢面,但投资者在看淡之余,亦不宜"去得太尽",太过进取,即以甚高的杠杆比率来建立短仓,以免被国际大户挟仓而出现由赚变输的惨况.短线而言,若欧罗兑美元未能以单边市形式进一步跌至1.24关口以下,反而逐步回升至上周五的收市1.2515以上波动及收市,小心上述的逐级逐级沽出欧罗兑美元的策略可能会失效.若稍后欧罗兑美元成功返回本周初的1.2624高位以上波动,将是一个挟淡仓的警号.(B08)