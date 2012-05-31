〔港报财经评论〕龙头内房股,候回调收集--经济日报5月31日

龙头内房股,候回调收集/ 林瑞芬

如果不顺势,反弹多一点都不由人,昨日期指结算,看淡的投资者急于现身,恒指跌365点,收报18,690,大市成交额553亿港元,后市势看看淡的投资者一闯18,000大关,考验自2008年延伸支持轨,17,500不容有失.当欧洲基金及银行等减持高风险的资产如股票等,以准备希腊"脱欧"的可能结局,市场少了买家,股票的估值被低估会是有一段时期.今个5月认真淡,看淡的投资者火攻近3星期,上周暂缓攻势,忙完转仓昨又回复熊性,踏入6月,看淡的投资者卷土重来制造另一番恐慌高潮,再深践大脚才食糊,技术性平淡仓反弹,这又可能变成投资者的机会,所以祸中望有机.欧债一路纠缠于政经问题上,难以割舍.问题激化找出路,6月最主要观望希腊重选结果,若支持紧缩党派当选,买到时间延迟"脱欧",那接续欧盟峰会或有政策提示.美国将大选,猜测奥巴马都不想在之前见到希腊"脱欧"爆出,不然金融市场乱七八糟,将大减奥巴马连任机会.来个美、欧联手放水QE,LTRO的可能性仍在,还可能加入中国央行减息.

商务部昨公布,上周重点监测的食用农产品价格连续第4周走低,生产资料价格连续第6周回落.交通银行金融研究中心发表研究报告指,初步判断5月CPI同比涨幅可能在3.1%,按月相比继续小幅回落.CPI趋于下跌,有条件减息,对市况料有短暂稳定作用.相反,若事到尽头,希腊选民自寻死路投"脱欧",在目前各方未有充分准备下"脱欧",港股将不能保得住上升轨支持位近17,500,那向下不能抹杀最悲观情景,下插至1998年延伸的上升轨支持位近12,000.欧债问题可能延伸的风险虽不确定性,但各国不能坐以待毙.巴西央行续减息,昨公布把指标利率由9%降至8.5%,为连续第7次降息.

中国确需要适时出招,如公布补贴节能家电细节出台或传闻补贴汽车下乡等,但都只是小心思项目.铁路、钢铁等大型项目的加快审批,对稳固固定投资的增长则较具效益.但就内房业的政策,中国政府与市场还是具一番争议博弈,在内房业已对固定投资产生举足轻重作用时,虽然中国口硬表示仍严控内房,但还是会心软放松调控力度,相信会学董建华那一招,事后先讲,早已没有"八万五"楼市政策.只要楼价平稳下来,不好涨太猛,已是调控成果.(012)

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建行盈利可保双位数增长/ 余少文

中资股反弹2日后又跌,维持反弹应未结束看法,只是内银股今年盈利增长放缓,会影响大市反弹动力.建设银行(0939.HK)首季盈利增长是九行之中最低,但预料建行全年可保盈利双位数增长.企指数昨日跌167点或1.7%,收9,690点,成交额增加至131亿港元,内银股和资源股表现最差,主要是传出农业银行(1288.HK)副行长杨琨被调查,以及纽约期油跌穿90美元.红筹指数则跌31点或0.8%,收3,780点,成交额增加至54亿港元,主要是电讯股和石油股成交上升所推高.随着5月期指结算,市场焦点转移至6月国指期指身上,昨日低水270点,公平价值负251点,实际低水不足20点.期权数据则显示,昨日6月认购期权最大成交是11,000点的3,382张,认沽期权最大成交则在9,600点的1,726张,如再看未平仓合约,截至周二的认购期权最多未平仓合约为11,000点和11,400点,未平仓合约分别为1.75万张和1.39万张,认沽期权最多未平仓合约在9,600点,约1.08万张,表面来看似国指有机会上试11,000点.

过去亦指出,期权有分长仓和短仓,11,000点认购出现大成交不代表多人看好国指可升至这水平,相反可以是看淡者沽出认购期权的行为.由于期权11,000点和9,600点的成交和未平仓合约有异样,才提出让投资者留意.内银股占国指比重最大,股价表现直接影响国指能否重越10,000点,内银股今年盈利放缓已是共识,会影响股价走势.首季盈利增长只有9.2%的建行,曾有点担心,但建行行长张建国在5月初表示,首季中间业务收入增速放缓并不正常,全年会好过第1季,故今年盈利仍有望保持双位数增长,则令人安心.张建国又解释,首季拨备较大是因该行今年全年的拨备将在各季平衡所致.而建行首季资产减值损失增加39%,至66.9亿元人民币.

不过,建行首季净息差降至2.65%,较去年全年2.7%下降5个基点,建行过去季度净息差,去年第4季净息差高达2.76%,首季净息差较去年第4季下降11个基点.尤其建行过去2年半的净息差变化,只有2010年首季和2011年第2季出现环比下跌,跌幅最多也只有6个基点.或如张建国所言,贷款需求依旧旺盛,但有效需求可能不那么乐观,可能是中国内地新增贷款近期显着回落原因之一.惟张建国预计建行今年新增贷款持平或略高于去年的8,300亿元人民币.(010)