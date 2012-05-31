〔香港新股〕Graff Diamonds称推迟香港上市,因市况反转

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---英国珠宝商Graff Diamonds周四表示,由于市况反转,将推迟在香港的IPO(首次公开发售).该IPO规模上看10亿美元,原本可能为香港今年以来最大宗IPO.
这家由英国人Laurence Graff于1960年创立的公司,原本将在本周定价.稍早稍息人士向路透称设定香港招股价区间为每股25-37港元,拟集资高至10亿美元.[ID:nSH0105297]
基于中国奢侈品消费动能放缓,周三Graff Diamonds展开全球招股前,部份分析师及基金经理对于公司的估值提出疑问.
自Graff Diamonds开始与投资者会唔以来,大盘恒生指数.HSI一路疲软,奢侈品板块亦不振.这是由于欧债危机迟迟未解决,以及中国经济动能缓令投资人愈发谨慎.
香港恒生指数周三收盘下跌1.9%,今年迄今涨幅尽失,最多时升逾10%.(完)
--编译 李珊珊; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。