〔香港新股〕Graff Diamonds称推迟香港上市,因市况反转

路透香港5月31日电---英国珠宝商Graff Diamonds周四表示,由于市况反转,将推迟在香港的IPO(首次公开发售).该IPO规模上看10亿美元,原本可能为香港今年以来最大宗IPO.

这家由英国人Laurence Graff于1960年创立的公司,原本将在本周定价.稍早稍息人士向路透称设定香港招股价区间为每股25-37港元,拟集资高至10亿美元.[ID:nSH0105297]

基于中国奢侈品消费动能放缓,周三Graff Diamonds展开全球招股前,部份分析师及基金经理对于公司的估值提出疑问.

自Graff Diamonds开始与投资者会唔以来,大盘恒生指数.HSI一路疲软,奢侈品板块亦不振.这是由于欧债危机迟迟未解决,以及中国经济动能缓令投资人愈发谨慎.

香港恒生指数周三收盘下跌1.9%,今年迄今涨幅尽失,最多时升逾10%.(完)