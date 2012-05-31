〔港报社评〕延迟退休须慎作部署--星岛日报5月31日

政府预计香港8年后就会出现严重人口老化问题,香港必须进一步提升劳动人口生产力,社会才能够持续承担得起人口的需求.香港出生率低,32年前已经开始低于保持人口不减的更替水平,政府由提倡节育改为鼓励生育.当局同时透过投资移民和各类输入人才的计画,增加年轻劳动人口,稍缓人口老化的步伐.

多年来大量中国人透过单程证移居香港,为香港劳动人口增添不少生力军,部分社会人士寄望这些子女长大后,加入香港劳动创富大军;可是眼前未见其利先见反弹,形成对医疗、教育等福利资源的分薄,终于叫停.

根据政府推算,到2020年,非从事经济活动的人口,将首次超越从事经济活动的人口.要避免港人生活水平因此倒退,必须提升香港劳动人口的创富能力,这要靠质与量双方面提升,即提升创富效率,扩大劳动人口数目.

提升创富效率方面,香港须进一步发展增值能力较高的产业,并且为发展这些产业做好人才培训和市场开拓等配套.至于扩大劳动人口,当局可以考虑如何吸引更多人才来港,提升香港的竞争力,同时透过他们的经济活动,创造更多就业机会.

另一个扩大劳动人口的方法,是延迟退休年龄.社会上有不少人认为,现代社会医疗条件大幅改善,不少人到这年纪仍然工作能力甚高,可以继续为个人和社会经济打拼.惟政府要延迟退休年龄,需要解决大量难题.要延迟退休年龄,劳资双方宜做好沟通工作,因应各种可能出现的问题,作出妥善安排,灵活应变,把副作用减到最少.(A06)