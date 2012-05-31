〔港报社评〕中国刺激经济不可能重复老路--文汇报5月31日

港股近两日大起大落,市场前日憧憬中央会再推新版"4万亿"刺激经济,港股即重上19,000点关口,惟新华社澄清不会再推出大规模的刺激计划以推动经济高速增长,昨日港股即挫365点.

目前中国经济出现下滑危机,推行适度宽松措施以保持增长势在必行,但这不等于重复再推"4万亿"刺激经济措施,否则会出现重复建设、低效投资和资产泡沫.市场应以务实态度审视中国经济政策,以免存在不切实际的憧憬.

中央注意到经济面临下行压力,已推出了一系列措施,其中包括批准部分大型项目、进行税制改革和提供专项的家电购买补贴.目前的主要措施是发改委加快了投资项目审批速度,以保持合理的全社会投资规模,同时鼓励民间投资参与铁路、市政、能源、电信、教育、医疗等领域建设,但不会重复3年前刺激经济的老路,也不可能松动对房地产的调控政策.

中国目前对刺激措施的节制,反映了对上一轮创纪录信贷热潮的担忧.当时的大规模放贷虽然帮助中国在2008-2009年经受住贸易萎缩的冲击,但增大了发生不良贷款危机的风险.过去推行"4万亿"刺激方案,还存在重复建设、产能过剩、滥用资金热炒股市楼市等后遗症,造成资产泡沫、加剧产能过剩并且令经济结构更加扭曲.

今年中国刺激投资的总额不可能达到4万亿元人民币,而且2008年4万亿元人民币投资背后还有10万亿元人民币贷款相迭加,现在不可能有那样宽松的货币环境.如现在重复老路,过度投资可能导致部分行业产能过剩问题加重,更多热钱投机股市和房地产.不过,不重复老路又不等于任由经济下滑,要做到稳增长,便需采取适当宽松措施,资金有的放矢,具体地落实到实体经济.(A05)