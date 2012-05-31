《香港报摘》--其他报纸重要消息5月31日

* 明报:

--为协助中小企发展,优化版中小企融资担保计划(SFGS)于今天起接受申请,共有24间银行参与.其中以花旗香港最进取,提供最多18个月的担保费资助,上限为3万港元;汇丰(0005.HK)及中银香港(2388.HK)亦设有最多3个月担保费资助.(B01)

* 星岛日报:

--继长和系主席李嘉诚披露其财产分配计画后,嘉华国际(0173.HK)主席吕志和及九仓(0004.HK)主席吴光正亦公开表示对财产分配已有安排.吴光正表示会效仿其岳父包玉刚,将"家族"和"财产"分开处理;吕志和则将不同地区之业务分给各个子女.(B04)

--中电信(0728.HK)董事长王晓初表示,4月份新增手机用户略为逊色,但有信心全年达3,600万新客目标,无意修订全年上客目标.他透露,今年全年流动数据及增值业务,将首度超越话音业务收入,成主要收入来源.(B05)

* 苹果日报:

--中国金属再生资源0773.HK主席秦志威表示,今年内地对再生金属需求不断提升,目标今年将销售额提升20%.毛利率维持去年水平. (B09)

--国美电器(0493.HK)在通函中披露,作为贝恩资本(Bain Capital)代表之一的非执董Ian Andrew Reynolds,将选择在股东周年大会后退任.

* 东方日报:

--谢瑞麟(0417.HK)公布,截至今年2月底止,纯利按年倒退7.81%至1.62亿港元.主席及行政总裁谢邱安仪表示,去年度本港同店销售增长达双位数,而内地则为单位数.(B06)

--内地媒体指国美电器与海尔电器(1169.HK)双方母企在京交会签订了100亿元人民币采购定单,该定单成为近年来行业最大关于节能环保家电的单笔采购定单.(B06)

* 文汇报:

--香港交易所(0388.HK)表示,自年初至今,共有12只离岸人民币债券来港上市,集资额达118亿元人民币,不论上市数目及集资金额均为全球之冠;而目前则累积共有23只人债在港上市.(B02) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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