〔港报社评〕应对人口老化保竞争力须打好优质人口争夺战--明报5月31日

人口督导委员会发表报告,报告建议包括推动长者就业,以增加劳动人口,这个问题社会要讨论,凝聚共识,不过,应对人口老化,引入移民最能收立竿见影之效.生育率偏低是欧美日等较富裕经济体的共同问题,他们多以吸纳移民纾缓人口老化,因此,一场优质人口争夺战,实际上已经悄然开打;香港必须做好规划和配套措施,与其他国家、地区争夺主要来自中国大陆的优质人口.

新加坡同样生育率低,就引入移民有长远规划.新加坡视吸纳移民为国家兴盛之所赖,必会千方百计吸引中国人来投;另外,中国台湾方面,生育率亦低,舆论已敦促当局制订新的人口和移民政策,以保持竞争力,若中国台湾移民政策有变,大陆人士或许也会是重点引入对象.

环顾周边国家地区,香港在吸纳中国移民、特别是优质人士方面,其实也处于一场争夺战,必须有全面规划,才有望吸引他们移民来港.所以,较早前香港一度泛起排拒中国人的情绪,政府也要设法梳理,以免窒碍优质人士来港的意欲.

至于报告提到推动长者就业,以增加劳动力,这是一个新课题.香港并无法定退休年龄,而二次大战后婴儿潮出生的人士,已届临退休之龄,随着卫生改善、医学昌明,这批人士健康状况较佳,具备丰富经验和能力,若社会建立起共识,他们继续投入劳工市场,对应付人口老化,确实是一股力量.不过,长者在退休保障不变前提下,继续留在工作岗位,与准备接班的一群会否产生扞格,值得注意.(A03)