〔港报社评〕西班牙难自救形势千钧一发--信报5月31日

欧盟委员会昨天公布欧罗区经济策略文件,勾勒促进区内经济增长和整顿财政的政策措施,其中包括对西班牙发展和公共财政稳定的评估.西班牙的信贷违约掉期攀升至欧罗面世以来新高,欧罗兑美元也跌至近两年低位,反映由西班牙触发欧债危机再现的风险已不断发酵到危险水平.

西班牙国内第三大银行Bankia向政府求助,得到45亿欧罗挹注后不仅无法脱险,上周要求再提供190亿欧罗,震惊市场,可见该国银行业潜伏的危机比想像中厉害;加上加泰罗尼亚自治区表明财困,今年难以融资,需要中央政府援助,如此险峻形势,西班牙10年期国债收益率急遽升破6.5%水平,并向7%推进.继穆迪、标普下调西班牙银行信用评级后,另一家美国机构Egan-Jones昨天也下调西班牙主权评级,形势可谓雪上加霜.

据西班牙央行的月度报告,去年第四季经济萎缩后,景气下滑之势迄今持续恶化.日前公布4月零售销售同比大泻近10%,持续22个月下跌,创下2003年以来最大跌幅;失业率近百分之25%,不断冲击社会承受的底线.

更危险之处在于银行坏账仍无法解决,资本结构重组举步维艰,私营部门和地方政府债务庞大.照西班牙今年下半年偿债高峰期看,8月前需要再融资380亿欧罗,在国债收益率飙升下,举债成本百上加斤.

在西班牙"千钧一发"之际,欧盟委员会昨天公布欧罗区经济策略,以应对欧债危机的复杂发展不利局面,但远水难救近火.面对西班牙须向外求助的压力逼人而来,国债CDS利差昨天升上纪录高位,欧罗兑美元跌抵1.2心理大关,现象的背后清楚反映出,西班牙获得稳定的内源自救力量正在急速弱化,显然难以走出债务深渊.(A02)