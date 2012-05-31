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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 09:37 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌1.2%,中资股疲弱

路透香港5月31日电---香港股市周四低开,受中资股跌势拖累,恒生指数料将以1998年以来最大的5月份跌幅作收.

指标恒生指数.HSI开盘下滑1.17%,报18,470.77点.恒生国企指数.HSCE低开1.71%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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