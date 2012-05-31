〔香港热股〕新奥能源早盘初段逆市涨逾2%,因其不太可能成功收购中国燃气

路透香港5月31日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)周四早盘初段逆市涨逾2%,因分析师认为公司不太可能成功收购中国燃气(0384.HK).

香港时间09:55,新奥涨2.32%,报28.65港元;大市恒生指数.HSI则跌1.29%.

该公司周三向股东发出通函,决定按原定条款继续推进对中国燃气的收购要约,即维持每股3.5港元的收购价不变.分析师认为,由于中国燃气现价高于该收购价,不可能吸引中国燃气股东出让股份.[ID:nSH0106429]

虽然新奥联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气发出要约,但是投资者忧虑一旦收购落实,会对新奥带来沉重的财务负担.(完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK