〔香港热股〕新奥能源早盘初段逆市涨逾2%,因其不太可能成功收购中国燃气

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)周四早盘初段逆市涨逾2%,因分析师认为公司不太可能成功收购中国燃气(0384.HK).
香港时间09:55,新奥涨2.32%,报28.65港元;大市恒生指数.HSI则跌1.29%.
该公司周三向股东发出通函,决定按原定条款继续推进对中国燃气的收购要约,即维持每股3.5港元的收购价不变.分析师认为,由于中国燃气现价高于该收购价,不可能吸引中国燃气股东出让股份.[ID:nSH0106429]
虽然新奥联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气发出要约,但是投资者忧虑一旦收购落实,会对新奥带来沉重的财务负担.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。