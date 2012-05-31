〔香港个股〕复星国际称对上海外滩商业项目优先认购权涉及各方提起诉讼

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)周四表示,针对上海外滩一商业项目的权益拥有的优先认购权事项,向有关各方提起民事诉讼,以保障优先认购权.
复星公告未说明提讼的对象.不过所涉位于外滩的豫园与十六铺世博水门之间、占地45,471.9平方米的土地,2010年由小型开发商--上海证大(0755.HK)以92.2亿元投得,刷新当时地王新纪录.上海证大于2011年11月以95.7亿元减持65%股权售予包括民营综合企业--复星国际、绿城中国(3900.HK)及上海磐石.[ID:nSH0085535]
不过2011年12月底,SOHO中国(0410.HK)以40亿元人民币取得该地块50%股权,是次出售的卖方为曾传出财困的绿城中国、上海证大及上海磐石,它们原来分别持有该项目的10%、35%和5%股权.完成交易后,复星和SOHO中国将各持有该项目的一半股权.[ID:nSH0091893]
但随即复星称,对于绿城中国与SOHO中国间的安排"感到惊讶",公司对该笔土地权益拥有优先认购权,若权益无法得到保障,将采取合适法律手段维护其权利.[ID:nSH0092041]
本地时间上午9:39时,复星下跌0.46%至4.30港元,大盘恒生指数.HSI跌1.38%.
成立近20年的复星以医药产业起家,之后透过并购,逐步拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业.目前复星旗下拥有多家上市公司,例如复星医药、国药控股、南钢股份、豫园商城(600655.SS)等.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。