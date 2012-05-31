〔香港个股〕复星国际称对上海外滩商业项目优先认购权涉及各方提起诉讼

路透香港5月31日电---中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)周四表示,针对上海外滩一商业项目的权益拥有的优先认购权事项,向有关各方提起民事诉讼,以保障优先认购权.

复星公告未说明提讼的对象.不过所涉位于外滩的豫园与十六铺世博水门之间、占地45,471.9平方米的土地,2010年由小型开发商--上海证大(0755.HK)以92.2亿元投得,刷新当时地王新纪录.上海证大于2011年11月以95.7亿元减持65%股权售予包括民营综合企业--复星国际、绿城中国(3900.HK)及上海磐石.[ID:nSH0085535]

不过2011年12月底,SOHO中国(0410.HK)以40亿元人民币取得该地块50%股权,是次出售的卖方为曾传出财困的绿城中国、上海证大及上海磐石,它们原来分别持有该项目的10%、35%和5%股权.完成交易后,复星和SOHO中国将各持有该项目的一半股权.[ID:nSH0091893]

但随即复星称,对于绿城中国与SOHO中国间的安排"感到惊讶",公司对该笔土地权益拥有优先认购权,若权益无法得到保障,将采取合适法律手段维护其权利.[ID:nSH0092041]

本地时间上午9:39时,复星下跌0.46%至4.30港元,大盘恒生指数.HSI跌1.38%.

成立近20年的复星以医药产业起家,之后透过并购,逐步拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业.目前复星旗下拥有多家上市公司,例如复星医药、国药控股、南钢股份、豫园商城(600655.SS)等.(完)

浏览复星国际其他新闻,请点选[0656.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)