《香港重要政经日程》--5月31日-6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月31日(周四)
-- 香港金融管理局4月货币供应报告.
-- 香港金融管理局4月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布4月财政数字.
-- 先施(0244.HK)公布年报.
--09:30 工商银行(1398.HK)在北京及香港举行股东周年大会.
--09:30 中国南方航空(1055.HK)股东周年大会.
--09:30 招商局国际(0144.HK)股东周年大会.
--10:00 中国休闲食品(1262.HK)股东周年大会.
--10:00 富士康国际(2038.HK)股东周年大会.
--10:00 中远国际控股(0517.HK)股东周年大会.
--10:15 联合集团(0373.HK)股东周年大会.
--12:00 互益集团(3344.HK)股东周年大会.
--15:00 恒大地产(3333.HK)股东周年大会.
--15:00 中国太平(0966.HK)股东周年大会.
--16:00 敏华控股(1999.HK)年度业绩记者会.
--16:15 华润燃气(1193.HK)股东周年大会.
--16:30 香港公布4月零售销售数据.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月1日(周五)
-- 中青基业(1182.HK)公布年报.
--09:30 北京北辰实业股份(0588.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:30 中国再生能源投资(0987.HK)股东周年大会.
--10:00 四环医药(0460.HK)股东周年大会.
--10:00 琥珀能源(0090.HK)股东周年大会.
--10:00 粤海投资(0270.HK)股东周年大会.
--10:00 白马户外媒体(0100.HK)股东周年大会.
--10:30 中国再生能源投资(0987.HK)股东特别大会.
--11:00 金沙中国(1928.HK)于澳门举行股东周年大会.
--11:00 霸王集团(1338.HK)股东周年大会.
--12:00 华联国际(0969.HK)股东周年大会.
--15:00 中国云锡矿业(0263.HK)股东周年大会.
--15:30 中国食品(0506.HK)股东周年大会.
--15:30 旭日企业(0393.HK)股东周年大会.
--16:00 建联集团(0385.HK)股东周年大会.
6月4日(周一)
-- 华保亚洲(0810.HK)公布年报业绩.
--09:00 铂阳太阳能(0566.HK)股东周年大会及股东特别大会.
--10:30 长兴国际(0238.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东周年大会及股东特别大会.
--11:00 港华燃气(1083.HK)股东周年大会.
6月5日(周二)
--09:00 康师傅(0322.HK)于天津举股东周年大会.
--10:00 中海石油化学(3983.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:30 汇丰公布5月香港采购经理人指数.
--11:15 力宝华润(0156.HK)股东周年大会.
--11:30 永利澳门(1128.HK)于澳门举行股东周年大会.
--12:00 力宝(0226.HK)股东周年大会.
--12:00 香港中华煤气(0003.HK)股东周年大会.
--14:00 中海油田服务(2883.HK)于北京举行股东周年大会.
--14:30 珠光控股(1176.HK)股东周年大会.
--16:30 中国光纤(3777.HK)股东周年大会.
*6月6日(周三)
-- 中渝置地(1224.HK)董事会就分派中期特别股息进行讨论.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布年度业绩报告.
--08:30 宝源控股(0692.HK)股东周年大会.
--09:00 中国交通建设(1800.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)股东周年大会.
--09:00 马鞍山钢铁(0323.HK)于安徽举行周东周年大会.
--09:30 国药控股(1099.HK)于上海举行周东周年大会.
--10:00 庆铃汽车(1122.HK)于重庆举行周东周年大会.
--15:00 博耳电力(1685.HK)股东周年大会.
--15:00 云顶香港(0678.HK)股东周年大会.
--15:00 南粤物流(3399.HK)股东周年大会.
--16:00 远东控股国际(0036.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。