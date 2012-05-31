〔香港热股〕新奥能源早盘逆市涨逾6%曾刷新高,因收购中国燃气可能性下降(更新版)

(新增投行观点和更新股价表现)

* 新奥盘中逆市曾涨6.8%,触及29.9港元历史新高

* 公司此前原价推进中国燃气收购要约

* 分析师认为成功收购机会下降,惟可降低新奥财务风险

* 中国燃气早盘跌幅一度扩大至近4%

记者 雷美珍

路透香港5月31日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)周四早盘逆市涨逾6%并曾触及29.9港元的历史新高,因分析师认为新奥不太可能成功收购中国燃气(0384.HK),反而有助降低财务风险.

该股早盘终场收升6.25%,报29.75港元;大市恒生指数.HSI则跌1.24%.

新奥周三向股东发出通函,决定按原定条款继续推进对中国燃气的收购要约,即维持每股3.5港元的收购价不变.分析师认为,由于中国燃气现价高于该收购价,不可能吸引中国燃气股东出让股份.[ID:nSH0106429]

虽然新奥联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气发出要约,但是投资者忧虑一旦收购落实,会对新奥带来沉重的财务负担.新奥自去年12月中提出要约以来,股价一直受压.

投行Jefferies的报告称,新奥的股价较其同业有折让,相信随着收购中国燃气交易告吹,新奥会获得市场重新估值.该行认为,新奥坐拥60亿元人民币现金,可以用于减债以降低财务成本.

瑞信的报告亦称,除非财团提价,否则即使几项先决条件得以满足,成功收购中国燃气的机会下降.该行分析师Edwin Pang在报告中并称,财团原价推进收购,令市场此前憧憬的提价争购情况没有出现,可会令中国燃气的股价承压.

中国燃气盘中跌幅一度扩大至近4%,低探3.68港元;收跌2.61%,报3.73港元.

去年12月,新奥-中石化财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".由于要约未获中国燃气董事会推荐,现要等待五项先决条件完成,其中包括尽职审查、中国商务部反垄断审批以及新奥股东会批准等等,要约才能正式呈予中国燃气股东考虑.

自从财团发出收购要约以来,中国燃气的主要股东富地石油FOOI.L和韩国SK E&S不断在市场上购买中国燃气的股份,被视为抗逆财团收购行为.随着本月初同样从事城市燃气供应业务的北京控股(0392.HK)母公司北京控股集团以每股4.1港元收购阿曼国家石油公司所持的中国燃气股份,收购战再度升温.(完)

--审校 丁淑琴/杨淑祯

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