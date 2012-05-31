〔香港热股〕复星国际将外滩地王争拗提上法院,SOHO中国股价最多跌逾5%(更新版)

* 复星国际将外滩地王争拗提上法院

* SOHO中国股价最多跌逾5%

* SOHO中国发言人暂未置评

路透香港5月31日电---中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)将上海外滩地王的争拗正式提上法院.而自原来卖方绿城中国(3900.HK)和上海证大(0735.HK)等购入该项目五成股权的SOHO中国(0410.HK),周四股价最多曾跌逾半成.

SOHO中国去年底以40亿元人民币向绿城中国、上海证大和上海磐石投资管理有限公司,购入位于外滩的豫园与十六铺世博水门之间的商业房地产项目50%股权及股东贷款.项目其余50%股权由复星于去年11月向上海证大买入.[ID:nSH0085535]

复星国际表示,已于昨天向上海市第一中级人民法院递交民事起诉状,并已获受理."本集团对有关各方提起民事诉讼,以保障优先认购权."

受到项目卷入诉讼消息拖累,SOHO中国股价盘中最多曾跌5.1%,至5.19港元.香港时间11:35跌4.39%,报5.23港元.大盘恒生指数.HSI挫1.24%.

麦格理中港房地产研究主管吴嘉俊表示,市场对这消息的反应过激,因为结局未必导致SOHO中国取消交易.即使交易取消,对SOHO中国的影响也很有限.

"该项目是以长线收租为主,我们估计落成后对SOHO中国的每股资产净值(NAV)增值只有0.1港元,相对其预测每股NAV为8.8港元,影响轻微."

路透曾接触SOHO中国发言人王春蕾,但她表示刚下飞机,暂时未能作出回应.(完)

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