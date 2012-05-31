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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 16:39 BJT

〔香港数据〕截至4月底止外汇基金总资产增至25,883亿港元--金管局

路透香港5月31日电---香港金融管理局(HKMA)周四公布,截至4月底止的外汇基金总资产为25,883亿港元,较3月底增加472港元.

其中,外币资产增加81亿港元,港元资产则上升391亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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