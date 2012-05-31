〔香港数据〕截至4月底止外汇基金总资产增至25,883亿港元--金管局

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透香港5月31日电---香港金融管理局(HKMA)周四公布,截至4月底止的外汇基金总资产为25,883亿港元,较3月底增加472港元.
其中,外币资产增加81亿港元,港元资产则上升391亿港元.
外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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