〔香港数据〕4月份零售销售货值按年升11.4%,增幅有所放缓

路透香港5月31日电---香港政府周四公布,今年4月份的零售业总销售值按年增长11.4%,而销货数量则增加7.6%,增幅较年初开始出现放缓.

政府发言人指出,零售业销售在4月份续见稳健增长,惟增幅相比今年年初稍为放缓;但发言人续指,劳工市场情况和访港旅游业仍然颇为畅旺,应在短期内继续为零售业务提供一定支持.

"不过.我们要密切留意近日外围的不明朗因素显着增加及本地股票市场回落,将如何影响本地消费信心."发言人表示.

港股于5月份累计下跌11.68%,为14年来最差的5月份表现.[ID:nSH0106579]

与去年同期比较,今年首四个月的零售业总销货价值上升14.7%,而总销货数量则上升10%.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2012年4月 +11.4* +7.6*

3月 +17.1^ +13.2^

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1

2011年12月 +23.5 +17.1

11月 +23.4 +16.9

10月 +23.0 +15.0

9月 +24.0 +15.1

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4

6月 +28.8 +22.2

5月 +27.8 +21.1

4月 +27.8 +22.1 (完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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