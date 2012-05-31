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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 16:46 BJT

〔香港数据〕4月份M-3货币供应按年增加5.5%--金管局

路透香港5月31日电---香港金融管理局(HKMA)周四公布4月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增长5.5%.具体变幅如下(单位为%):

4/2012 3/2012 4/2011

港元 M-3(按年) 5.5 7.3 6.0

港元 M-2(按年) 5.7 7.5 6.0

港元 M-1(按年) 8.7 7.8 2.2

港元 M-1(按年)* 8.6 7.8 8.0

有形贸易贷款额(按年计) 21.5 23.2 48.7

其它本地贷款额(按年计) 5.4 6.6 20.4

港元 M-3(按月) 0.6 -1.4 2.3

港元 M-2(按月) 0.6 -1.4 2.3

港元 M-1(按月) 2.1 -4.1 1.3

港元 M-1(按月)* 3.4 +0.9 3.2 (完)

注: * 经季节因素调整.

浏览其他香港数据新闻,请点选[HK-ECI-CMN]

浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 丁淑琴

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