〔香港数据〕4月份M-3货币供应按年增加5.5%--金管局

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透香港5月31日电---香港金融管理局(HKMA)周四公布4月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增长5.5%.具体变幅如下(单位为%):
4/2012 3/2012 4/2011
港元 M-3(按年) 5.5 7.3 6.0
港元 M-2(按年) 5.7 7.5 6.0
港元 M-1(按年) 8.7 7.8 2.2
港元 M-1(按年)* 8.6 7.8 8.0
有形贸易贷款额(按年计) 21.5 23.2 48.7
其它本地贷款额(按年计) 5.4 6.6 20.4
港元 M-3(按月) 0.6 -1.4 2.3
港元 M-2(按月) 0.6 -1.4 2.3
港元 M-1(按月) 2.1 -4.1 1.3
港元 M-1(按月)* 3.4 +0.9 3.2 (完)
注: * 经季节因素调整.
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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 丁淑琴
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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