〔香港个股〕英国保诚以3.98亿英镑收购REALIC美国控股公司,以扩大寿险业务

路透香港5月31日电---英国保诚(2378.HK)(PRU.L)周四称,将以3.98亿英镑收购Reassure America Life Insurance Company(REALIC)美国控股公司,扩大其寿险业务规模.

公司的声明称,将透过间接全资附属公司Jackson National Life Insurance Company,向瑞士再保险收购SRLC America Holding Corp(SRLC).后者的主要营运附属公司是REALIC.是次Jackson将收购约67亿英镑的业务相关资产,及约150万份保单.

保诚表示,估计于拥有后首年,Jackson来自将予收购业务的《国际财务报告准则》税前盈利将增加1亿英镑.是项收购将增加Jackson来自保险收入的利润,令保诚的盈利基础更多元化.

公司还称,于2012年6月底,未计及未来成本及预期将进一步提升所收购业务的价值的资本协同效益,所收购业务的估计内含价值将为8.65亿英镑.

保诚香港上市的股份早盘暂停买卖,并将于午盘恢复交易;该股昨日收报82.8港元,过去一个月跌近14%.(完)

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