〔香港个股〕英国保诚以3.98亿英镑收购REALIC美国控股公司,以扩大寿险业务

期货日报：沪铜高位调整压力再度显现
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
路透香港5月31日电---英国保诚(2378.HK)(PRU.L)周四称,将以3.98亿英镑收购Reassure America Life Insurance Company(REALIC)美国控股公司,扩大其寿险业务规模.
公司的声明称,将透过间接全资附属公司Jackson National Life Insurance Company,向瑞士再保险收购SRLC America Holding Corp(SRLC).后者的主要营运附属公司是REALIC.是次Jackson将收购约67亿英镑的业务相关资产,及约150万份保单.
保诚表示,估计于拥有后首年,Jackson来自将予收购业务的《国际财务报告准则》税前盈利将增加1亿英镑.是项收购将增加Jackson来自保险收入的利润,令保诚的盈利基础更多元化.
公司还称,于2012年6月底,未计及未来成本及预期将进一步提升所收购业务的价值的资本协同效益,所收购业务的估计内含价值将为8.65亿英镑.
保诚香港上市的股份早盘暂停买卖,并将于午盘恢复交易;该股昨日收报82.8港元,过去一个月跌近14%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。期现价差方面，期现贴水小幅收窄，沪深300、上证50和中证500指数期货贴水分别为-17.10点、-7.71点和-44.63点。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7