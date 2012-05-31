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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 13:54 BJT

〔香港个股〕联合能源称将透过发新股、债券或贷款来挹注巴基斯坦项目

路透香港5月31日电---中国民营石油生产商--联合能源集团有限公司(0467.HK)周四表示,于中国国家开发银行[CHDB.UL]获得的50亿美元贷款额度,将用以巴基斯坦风能项目.此外,亦有中国国内企业有意参与共同投资.

公司同时表示,考虑透过发行股票或债券,来挹注计划中的项目,该项目现处于初步阶段,规模约30亿美元.(完)

--编译 李珊珊; 审校 张喜良

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