〔香港个股〕联合能源称将透过发新股、债券或贷款来挹注巴基斯坦项目

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透香港5月31日电---中国民营石油生产商--联合能源集团有限公司(0467.HK)周四表示,于中国国家开发银行[CHDB.UL]获得的50亿美元贷款额度,将用以巴基斯坦风能项目.此外,亦有中国国内企业有意参与共同投资.
公司同时表示,考虑透过发行股票或债券,来挹注计划中的项目,该项目现处于初步阶段,规模约30亿美元.(完)
--编译 李珊珊; 审校 张喜良
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
=============================今日重要政经日程==========================
--PPTV和今日头条两家公司内部人士确认，前者将获得中超新媒体独家转播版权，后者将拿到中超短视频内容版权。原中超新媒体独家转播权方乐视正式出局。乐视体育曾于2016年年初拿下随后两年的中超新媒体版权。