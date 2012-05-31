〔香港个股〕联合能源称将透过发新股、债券或贷款来挹注巴基斯坦项目

路透香港5月31日电---中国民营石油生产商--联合能源集团有限公司(0467.HK)周四表示,于中国国家开发银行[CHDB.UL]获得的50亿美元贷款额度,将用以巴基斯坦风能项目.此外,亦有中国国内企业有意参与共同投资.