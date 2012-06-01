〔香港个股〕蒙古MMC获准兴建连接其矿区与边境铁路,早盘先升后跌

路透香港6月1日电---蒙古焦煤企业--Mongolian Mining Corporation(MMC)(0975.HK)称,已经与蒙古政府签署特许协议,以建造及经营连接其矿区与蒙古国边境的铁路设施,此举将有助进一步降低公司的运输成本.其股份周五早盘先升后跌.

MMC周四晚的公告称,旗下子公司Energy Resources Rail LLC(ERR)已经与蒙古国道路、交通、建设及城市发展部、国有资产委员会以及蒙古国铁路局签署特许协议,以建造及经营Ukhaa Khudag焦煤矿与蒙古国Gashuun Sukhait边境检查站之间的铁路基础设施(UHG-GS铁路),经营年期为投入使用之日起最长19年.

"UHG-GS铁路预期将提高本公司煤炭运输营运的效率及可靠性,进一步降低本公司的运输成本."公告并称,该条铁路预期将改善煤炭运输营运的安全性及显着减低对环境的负面影响.

公告称,特许期限届满后,ERR的51%股权将转让予政府,而MMC的间接全资附属公司Energy Resources LLC(ER)将以余下ERR的股份交换一间国有公司的10%股份.该间国有公司将拥有Sainshand-Tavantolgoi-Ukhaa Khudag-Gashuun Sukhait之间整合的铁路基础结构网络.

MMC周五早盘开高逾3%后倒跌,香港时间10:09,该股跌0.76%,报5.2港元.(完)

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