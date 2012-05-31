〔香港股市〕恒指收跌0.32%,录得14年来最差5月表现

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透香港5月31日电---香港股市5月表现为14年来同期最差,欧元区危机升级和中国经济放缓之忧,可能使恒生指数尽数回吐年内涨幅.
恒生指数.HSI周四收低0.32%,报18,629.52点.恒生国企指数.HSCE收低0.05%,报9,686.03点.两者本月分别累计下跌11.68%和12.59%.
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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