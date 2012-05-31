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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 16:25 BJT

〔香港股市〕恒指收跌0.32%,录得14年来最差5月表现

路透香港5月31日电---香港股市5月表现为14年来同期最差,欧元区危机升级和中国经济放缓之忧,可能使恒生指数尽数回吐年内涨幅.

恒生指数.HSI周四收低0.32%,报18,629.52点.恒生国企指数.HSCE收低0.05%,报9,686.03点.两者本月分别累计下跌11.68%和12.59%.

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