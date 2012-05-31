版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 16:50 BJT

〔离岸人民币〕香港4月底人民币存款降至5,524亿元,连续五个月减少--金管局

路透香港5月31日电---根据香港金融管理局周四公布,香港4月底人民币存款连续第五个月减少,至5,524亿元,环比下降0.4%.

当月的跨境贸易结算人民币汇款总额为1,771亿元人民币,上月则为2,273亿元人民币.

3月底人民币存款连续第四个月下跌,至5,543亿元,环比下降2.1%.(完)

--记者 陈敏; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐