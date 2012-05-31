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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 18:41 BJT

〔香港个股〕东方海外称7月起上调亚洲至新西兰航线运费

路透香港5月31日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)周四宣布,将上调亚洲至新西兰航线的运费,每个标准箱(TEU)调高300美元,由7月1日起生效.

东方海外在公司的网页公告上述运费调整.该公司上一次是于今年4月中调高亚洲至新西兰航线的运费,当时的调幅亦为每TEU增加300美元.

东方海外今天收低1.52%,报42港元,过去一个月下滑逾19%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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