〔香港个股〕东方海外称7月起上调亚洲至新西兰航线运费

路透香港5月31日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)周四宣布,将上调亚洲至新西兰航线的运费,每个标准箱(TEU)调高300美元,由7月1日起生效.

东方海外在公司的网页公告上述运费调整.该公司上一次是于今年4月中调高亚洲至新西兰航线的运费,当时的调幅亦为每TEU增加300美元.