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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 18:29 BJT

〔中港个股〕中国铝业压缩氧化铝产能,因进口铝土矿供应受影响

路透香港5月31日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周四宣布,由于印度尼西亚铝土矿政策变化,令公司进口铝土矿供应受影响,决定由即日起,压缩氧化铝产能170万吨.

"本着效益最大化原则,公司决定从公告之日起,公司所属山东、河南、中州分公司实行弹性生产,压缩氧化铝产能170万吨."中国铝业的声明称.

中国铝业H股今天收低0.59%,报3.36港元,过去一个月累计下跌逾一成.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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