〔中港个股〕中国铝业压缩氧化铝产能,因进口铝土矿供应受影响

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透香港5月31日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周四宣布,由于印度尼西亚铝土矿政策变化,令公司进口铝土矿供应受影响,决定由即日起,压缩氧化铝产能170万吨.
"本着效益最大化原则,公司决定从公告之日起,公司所属山东、河南、中州分公司实行弹性生产,压缩氧化铝产能170万吨."中国铝业的声明称.
中国铝业H股今天收低0.59%,报3.36港元,过去一个月累计下跌逾一成.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年