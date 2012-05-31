〔中港个股〕海螺水泥拟认购新疆青松建化非公开发行股份,涉资20.3亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---中国大型水泥商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周四公布,公司拟参与认购新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(600425.SS)的非公开发行股票,涉及资金约20.3亿元人民币.
公司的声明称,其已签订了框架协议,海螺水泥(或与其子公司)拟认购1.5亿股青松建化的非公开发行股票,认购价格为每股13.53元.这批股票将有12个月锁定期,期间不能转让.
海螺水泥表示,在认购股份完成后,公司与青松建化将在水泥主业新项目发展、项目工程建设、收购兼并等方面开展合作,以推进新疆地区水泥产业结构调整.
海螺水泥H股今天收低0.83%,报23.9港元;青松建化收跌4.27%,报14.56元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。