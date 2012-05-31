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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 18:51 BJT

〔中港个股〕海螺水泥拟认购新疆青松建化非公开发行股份,涉资20.3亿元

路透香港5月31日电---中国大型水泥商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周四公布,公司拟参与认购新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(600425.SS)的非公开发行股票,涉及资金约20.3亿元人民币.

公司的声明称,其已签订了框架协议,海螺水泥(或与其子公司)拟认购1.5亿股青松建化的非公开发行股票,认购价格为每股13.53元.这批股票将有12个月锁定期,期间不能转让.

海螺水泥表示,在认购股份完成后,公司与青松建化将在水泥主业新项目发展、项目工程建设、收购兼并等方面开展合作,以推进新疆地区水泥产业结构调整.

海螺水泥H股今天收低0.83%,报23.9港元;青松建化收跌4.27%,报14.56元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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