〔香港个股〕SOHO中国指外滩项目未触犯复星所声称的任何优先认购权

路透香港5月31日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周四公告称,相信复星国际(0656.HK)针对上海外滩商业项目而提出民事诉讼的指控并无实质证据,亦不构成触犯复星所声称的任何优先认购权.

中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)稍早表示,针对上海外滩一商业项目的权益拥有的优先认购权事项,向有关各方提起民事诉讼,以保障优先认购权.[ID:nSH0106537]

涉事的外滩8-1地块,位于豫园与十六铺世博水门之间的商业房地产项目,曾刷新纪录成为"地王",原来由上海证大(0755.HK)买入,其后上海证大再将65%股权出售予复星国际、绿城中国(3900.HK)及上海磐石.

但绿城中国、上海证大及上海磐石去年底将它们所持的50%项目权益,以40亿元人民币出售予SOHO中国,之后持有项目另一半权益的复星就指对此安排"感到惊讶",并指公司对该笔土地权益拥有优先认购权.

SOHO中国公告回应指,公司就该收购与卖方进行商讨之前,复星已与卖方进行商谈收购,但未能达成任何协议.卖方经比较所有意向收购方(包括复星)所提出之商业条款后,最终接纳SOHO中国的商业条款.

SOHO中国表示,公司当时是收购上海证大和绿城的旗下公司全部股权和股东贷款,收购完成后,令SOHO中国间接拥有上海海之门房地产投资管理有限公司(即外滩项目的项目公司)的50%权益.这并不涉及转让海之门的股权,因此公司及其法律顾问均认为,交易不构成触犯复星公告中所声称之任何优先认购权.

受消息拖累,SOHO中国今天最多曾跌5.1%,收盘跌幅收窄至3.84%,报5.26港元.(完)

浏览SOHO中国其他新闻,请点选[0410.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)