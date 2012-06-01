《香港报摘》--信报6月1日

* 要闻版头条:

--尚有一个月便卸任的行政长官曾荫权,早前被揭发外访时入住总统套房,又因为涉嫌接受富商款待而闹得满城风雨,审计署及由终审法院前首席法官李国能领导的防止及处理潜在利益冲突独立检讨委员会,昨天分别发表审计报告和检讨结果,他们没有追究曾荫权的责任,但建议全面监管特首.

* 其他:

--澳门运输及工务局前局长欧文龙案昨天宣判,澳门终审法院宣布,欧文龙全部9项贪污及洗黑钱罪名成立.法律界人士认为,正排期于初级法院审讯的华置(0127.HK)主席刘銮雄涉行贿洗黑钱案件,一旦采纳昨天法院的判词,将对刘銮雄非常不利.

--广东自6月1日起统一所有高速公路收费标准,并取消部分收费站,7条高收费高速需要降价.深高速(0548.HK)预计,今年整体路费收入将减少近一成.

--伦敦金属交易所(LME)的竞逐进入最后阶段,港交所(0388.HK)行政总裁李小加昨天亲自前往当地,向LME董事会讲解收购建议,以及怎样为其拓展内地市场.据悉,LME董事会未必可以即日决定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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