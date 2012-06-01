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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月1日

路透香港6月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7616港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低26.41点或0.21%,报12,393.45点.录得去年9月来表现最差的一个月,因不断升级的欧洲债务
问题重创投资人信心.

公司名              ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  179.350    0.07      31101            13.920      -0.85
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.660   -0.56      51617             3.310      -1.50
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.730   -0.29     184882            78.749       0.32
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   35.220    0.54      67744            18.224       0.02
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  126.070    0.33      45016             9.785      -0.36
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   89.260   -0.77      39240             6.928       0.26
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.500    0.97     405167            61.317       0.11
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   45.650   -0.85      18998             3.543      -0.47
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.740   -1.43     402366            10.664       0.04
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.660   -0.54     129477            12.931      -0.99
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.060    3.73      43108             4.863      -1.37
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.420   -0.79       7025             3.325       0.46
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.260   -2.46       7529             1.107     -49.46
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.620  -12.90     131055             0.251      -3.28 (完)

  --整理 李珊珊

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