《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月1日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透香港6月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7616港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低26.41点或0.21%,报12,393.45点.录得去年9月来表现最差的一个月,因不断升级的欧洲债务 问题重创投资人信心. 公司名 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 179.350 0.07 31101 13.920 -0.85 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.660 -0.56 51617 3.310 -1.50 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.730 -0.29 184882 78.749 0.32 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.220 0.54 67744 18.224 0.02 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 126.070 0.33 45016 9.785 -0.36 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 89.260 -0.77 39240 6.928 0.26 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.500 0.97 405167 61.317 0.11 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 45.650 -0.85 18998 3.543 -0.47 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.740 -1.43 402366 10.664 0.04 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.660 -0.54 129477 12.931 -0.99 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.060 3.73 43108 4.863 -1.37 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.420 -0.79 7025 3.325 0.46 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.260 -2.46 7529 1.107 -49.46 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.620 -12.90 131055 0.251 -3.28 (完) --整理 李珊珊
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。