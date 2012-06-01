《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月1日

路透香港6月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7616港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低26.41点或0.21%,报12,393.45点.录得去年9月来表现最差的一个月,因不断升级的欧洲债务 问题重创投资人信心. 公司名 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 179.350 0.07 31101 13.920 -0.85 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.660 -0.56 51617 3.310 -1.50 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.730 -0.29 184882 78.749 0.32 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 35.220 0.54 67744 18.224 0.02 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 126.070 0.33 45016 9.785 -0.36 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 89.260 -0.77 39240 6.928 0.26 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 39.500 0.97 405167 61.317 0.11 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 45.650 -0.85 18998 3.543 -0.47 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.740 -1.43 402366 10.664 0.04 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.660 -0.54 129477 12.931 -0.99 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.060 3.73 43108 4.863 -1.37 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.420 -0.79 7025 3.325 0.46 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.260 -2.46 7529 1.107 -49.46 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.620 -12.90 131055 0.251 -3.28 (完) --整理 李珊珊