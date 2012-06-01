〔中港个股〕紫金矿业称将收购澳洲Norton余下股份,每股作价0.25澳元

路透香港6月1日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)表示,将收购澳洲中型黄金生产勘探商诺顿金田(Norton Gold Fields)NGF.AX余下股份,每股作价0.25澳元.此较上收盘价0.21澳元溢价19%.

紫金周四晚间在联交所刊登公告称,收购将透过全资附属公司进行,收购交易金额为1.8亿澳元(或11.07亿元人民币).紫金集团目前持有Norton约16.98%股份.

此外,公告指出,诺顿股东将保留其不超过0.02澳元的特别股息,将不会在要约价中扣除.

紫金矿业周四以将公布重要事项为由,于香港及上海两地双双停牌.[ID:nSH0106463]

停牌前,紫金H股周三收报2.46港元,一个月来跌幅约2.8%;A股收4.11元人民币.(完)

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