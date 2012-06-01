〔中港个股〕紫金矿业称将收购澳洲Norton余下股份,每股作价0.25澳元

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透香港6月1日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)表示,将收购澳洲中型黄金生产勘探商诺顿金田(Norton Gold Fields)NGF.AX余下股份,每股作价0.25澳元.此较上收盘价0.21澳元溢价19%.
紫金周四晚间在联交所刊登公告称,收购将透过全资附属公司进行,收购交易金额为1.8亿澳元(或11.07亿元人民币).紫金集团目前持有Norton约16.98%股份.
此外,公告指出,诺顿股东将保留其不超过0.02澳元的特别股息,将不会在要约价中扣除.
紫金矿业周四以将公布重要事项为由,于香港及上海两地双双停牌.[ID:nSH0106463]
停牌前,紫金H股周三收报2.46港元,一个月来跌幅约2.8%;A股收4.11元人民币.(完)
浏览紫金其他新闻,请点选[2899.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。