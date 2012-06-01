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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 08:47 BJT

《香港报摘》--经济日报6月1日

* 要闻版头条:

--环球股市未见底,连往日备受注目的名牌新股亦光芒不再.高档钻饰零售商Graff昨在港宣布延后上市,连同美国facebook(FB.O)市值两周内蒸发3,338亿港元,新加坡亦有新股搁置,全球新股市场陷入黑暗期.

* 其他:

--澳门前运输工务司司长欧文龙第三阶段贪污案昨日审结.香港投资界关注,涉案的土地现为华人置业(0127.HK)旗下楼盘"御海．南湾",根据过往案例,澳门特首有权取消涉案土地的行政批给,换言之,华置于当地逾百亿投资随时泡汤.

--中信大锰(1091.HK)公布,根据今年首4月经营情况,预期上半年或录得重大跌幅甚至亏损,主要由于产品售价大幅下跌,原材料及劳动成本未能减少,而今年同期没有如去年般获得一次性收益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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