《香港报摘》--经济日报6月1日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
* 要闻版头条:
--环球股市未见底,连往日备受注目的名牌新股亦光芒不再.高档钻饰零售商Graff昨在港宣布延后上市,连同美国facebook(FB.O)市值两周内蒸发3,338亿港元,新加坡亦有新股搁置,全球新股市场陷入黑暗期.
* 其他:
--澳门前运输工务司司长欧文龙第三阶段贪污案昨日审结.香港投资界关注,涉案的土地现为华人置业(0127.HK)旗下楼盘"御海．南湾",根据过往案例,澳门特首有权取消涉案土地的行政批给,换言之,华置于当地逾百亿投资随时泡汤.
--中信大锰(1091.HK)公布,根据今年首4月经营情况,预期上半年或录得重大跌幅甚至亏损,主要由于产品售价大幅下跌,原材料及劳动成本未能减少,而今年同期没有如去年般获得一次性收益.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。