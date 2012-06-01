《香港报摘》--其他报纸重要消息6月1日

* 明报:

--本年至今,香港新股上巿集资额按年大跌八成五,仅得109.2亿港元,申请上巿的公司数目亦减半.有市场人士预料,今年暑假前,新股市场也难望复苏.

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华忧虑,未来内地将面对人口老化问题,影响劳工供应及拖累经济增长.他表示,预计到2050年,内地个人收入将增长8倍,但同时,由于一孩政策,每名孩子将要负担6名长者的生活.

* 星岛日报:

--新世界发展(0017.HK)执行董事郑志雯表示,由她直接管理的新世界酒店集团,推出首个本地项目九龙贝尔特酒店将于明年夏季开幕.旗下三个酒店品牌之一"贝尔特"品牌,预计在2020年在全球共开设80间酒店.

--资本策略地产主席锺楚义表示,今年内陆续关注投资额介乎10亿至20亿港元的项目,期待可以再觅得两至三个发展项目,锁定市区或传统豪宅地段,打造精品豪宅,是发展商大规模制作模式所另辟的发展空间.

* 苹果日报:

--利福国际(1212.HK)总经理卢少慧突然离职,而且未聘请到接任人.由于卢氏离职前掌管五家百货求店日常营运,故有基金经理担心,突如其来的人事变动将影响业务发展.

--富士康(2038.HK)新任行政总裁程天纵表示,承诺今年调整薪金及加强自动化生产,以改善厂房工作环境.

* 东方日报:

--联交所资料显示,新奥能源(2688.HK)遭主席及执董减持套现逾6,900万港元.其中主席王玉锁在5月25日及29日分别减持12万股及28万股,每股平均价27港元及27.03港元,持好仓降至30.68%,套逾1,080万港元.

* 文汇报:

--招商局国际(0144.HK)主席兼招商局集团董事长傅育宁表示,预计今年第二季度中国经济将继续寻底,要到今年第四季度才会有所复苏;又指维持今年全年招商局国际集装箱码头的总吞吐量同比增长5%的目标.

--国泰航空(0293.HK)常务总裁朱国梁表示,虽然欧美经济疲弱,但亚洲经济的势头仍相当不错,相信随着中国内地和亚太区经济的强劲发展,来往两岸的旅客数目必将继续大幅增长.

* 大公报:

--金沙中国(1928.HK)管理层表示,待明春前路(乙+水)金沙城中心合共5,800间客房开业,将成为集团新的增长动力,又指已向澳门政府申请,发展邻近金沙城中心一幅名为"Lot 3"的用地.

--中国太平(0966.HK)董事长王滨表示,公司的寿险及产险业务均有好转趋势.总裁吴俞霖称,今年前4个月,公司的寿险及产险收入分别增长10%及18%.

--和电香港(0215.HK)资讯科技及流动通讯技术总裁锺耀文表示,将大力推动4G业务,目前已开始在港铁(0066.HK)进行4G(1800兆赫频段)测试,初步情况良好.

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]