〔港报财经评论〕6月上下半场--信报6月1日

6月上下半场/ 习广思

恒指开市后低见18,378点,18,400-18,599点牛证被杀,及后逐步回升,加上重磅内银在指数换马下回升,收报18,629点,下跌60点,全日成交增至765亿港元,沽空比率高达12.32%.国企指数下跌4点,收报9,686点,尚守住10天线.恒指低位已跌穿18,600点支持位,6月中前再探底机会不低.5月份恒指由月头跌至月尾,累积跌幅2,464点或11.68%,基金连粉饰橱窗的意欲都没有,罢工算了.当然,又有人话,五穷、六绝、七翻身.港股是否要等到7月才翻身?新债王冈拉克提醒大家,6月18日是"大日子",17日希腊大选,19日前后美国及欧洲议息,欧洲财长会开会,所以6月应该分上下半场,上半场隔岸观火,下半场才考虑落场.再者,临近七一,送礼期望升温,市场在绝望之际,任何一个正面消息都足够兴奋.财不入急门,投资者需要信心,更需要耐性.

昨天港股成交大增,皆涉及大量MSCI指数换马的股份异动,极罕见的是工行(1398.HK)甫开市有大手上板,建行(0939.HK)配交大成交异动.近年指数变动换马日,大行几乎紮马迎接,事先提出警告,收市波动情况虽有改善,却无法避免.2008年5月同样发生的换马风波,尚有竞价时段可赖,自从竞价时段取消后,指数换马日唛价情况收敛,但多次换马日依然是风云诡变.虽然相关股价过后还是回归基本因素居多,但这其中到底有没有对冲基金上下其手参与一份,实在难知.离奇的是,监管及交易所似乎不过问及检讨.中国有限度放水,一度令市场失望,相关受惠股出现调整,但如果投资者发现减息放水,其实无助股市反弹的话,或会发现减息憧憬,未必对股市有大刺激.巴西股市有办你看,央行再减息半厘,股市依然疲弱,汇市转弱争相贬值所致,减息最利好的其实是巴西债市,资金依然在买巴西债券.回说国策受惠股,近两日调整却应视为吸纳机会,家电股如创维(0751.HK)、海尔电器(1169.HK),基建及设备股如南车时代(3898.HK)、中联重科(1157.HK)等受惠股.

黄元山做一个贴切不过的比喻,眼下希腊最好不用紧缩,但又要留下,德国则是最好不用分担又不再发债，又做大阿哥.说穿了,政客之间都是在讨价还价,拖到时间无可再拖,推出措施买多一点时间.(B01)

----------------------------------------------------------------------------------------

日圆走势转劣/ 苏子

欧罗兑美元前晚承接连日来的大弱势进一步破关而下,除跌破1.24关口外,更微破20天保历加通道的1.2375底部支持,最低曾见1.2360水平,收报1.2368,日线图上呈现一支不利后市的大阴烛.不过,昨天亚洲市却未见汇价承接此恶势形态继续寻底,反而只是略破上日低位5点子,至1.2355低位便已止跌回稳.到昨天欧洲入市后,当升越1.2380/1.2390的即市阻力区后,走势便开始露出曙光,曾一度上升至1.2430高位,如昨晚可以继续造好,令汇价收复前天大部分的跌幅,甚至在日线图上呈现双日转向的利好形态,欧罗兑美元便有甚高机会昨天亚洲早市1.2355的低位见短期重要底部,随后预料将出现超卖后的技术性反弹,若反弹由今年2月的1.3486高位跌至昨天亚洲市的1.2355低位的23.6%及38.2%,目标分别为1.2622及1.2787.

留意欧罗兑美元自上月22日开始,已连续七个交易天在日线图上呈现阴烛不利形态,期间汇价由1.2817挫至1.2355,下跌462点子或3.6%.昨晚如能以大阳烛利好形态高收,则汇价今天便有甚高机会结束过去七个交易天的疲弱走势,出现一个似模似样的反弹浪.目前欧罗兑美元的9天RSI指标已达超卖水平,并呈现利好短期走势的底背驰形态,因此,若昨晚欧罗兑美元可以成功扭转连日来的大弱势,已可视为一个短期见底讯号,故那些在较低水平以较高杠杆比率建立短仓的投资者,宜采取减持策略,以免因为汇价一旦自低位反弹逾2%以上时,出现由赚变蚀的惨况.当然,若昨天欧洲市欧罗兑美元的良好反弹势头只是昙花一现,最后收市时更已明显跌至上日的1.2368收市价以下,即继续以阴烛不利形态收市,则汇价连日来的大弱势便会持续下去,而预期中的反弹市况便较难兑现了.若昨晚欧罗兑美元真的继续往下寻底,相信汇价要跌至1.22水平附近才有较大的承接力.

昨天美元兑日圆曾低见78.67水平,此低位十分接近200天SMA的78.61关键支持.美元兑日圆自上月22日开始再次返回80心理关口以下波动及收市后,便一直乏力返回80心理关口以上,汇价经过连日来的窄幅争持后,终于在昨天向下破底,正式跌破上月18日的78.97低位支持,使技术走势再次明显转劣.故相信美元兑日圆稍后应有甚高机会继续跌破200天SMA支持,并下试今年2月中旬所造的77.32低位.短线而言,美元兑日圆要升回79.25阻力以上收市,才可避免继续往下寻底.(B10)