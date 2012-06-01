〔港报财经评论〕中央提振A股,乐观看后市--经济日报6月1日

中央提振A股,乐观看后市/ 余少文

"五穷"月结束,国企指数累积下挫13%,"六绝"月来临,大市升定跌,大家目前靠估,但中国讲明今年要稳增长,看好中资股之余,从不动摇中国在重大事项上的决心,只要中国要提振股市,支持A股未升完.国企指数昨日裂口低开165点,最低见9,510点后,开始反弹,收市只跌4点,收9,686点,成交额急增至230亿港元,以及有43%主板H股逆市上升.红筹指数跌34点或0.9%,收3,746点,成交额增至75亿港元.大市成交急增,尤其尾市见到重磅股成交量急增,相信是MSCI相关指数在收市后调整成分股,故除了重磅股外,部分属于成分股的细价股也出现大成交,不排除四大行尾市被扫高后,如外围平静,则四大行今日有机会回吐,故四大行昨日沽空额合计高达21亿港元,占总沽空额22%,及占国指昨日成交额9%,也添加四大行短期回落压力.

不过,乐观而言,6月国指期货昨日低水158点,剔除公平价值232点后,实际是高水74点,在印象中是一个多月来最大的"高水",希望是反映大户看好后市,否则6月可能成为"六绝"月.其实,国指今年首5个月只跌2.5%,走势并非太坏,但跟A股比较,A股近期虽低迷,惟沪深300指数今年至昨日止累升12%.上证综合指数5月跌24点,今年首5个月则升8%,表现不及沪深300指数,惟仍胜国指.也因今年首5个月,A强而H弱,部分重磅H股股价较A股股价过去动辄高水20%以上的情况已不复见.目前H股较A股溢价最高是中国平保(2318.HK)的11%,其次是中国铁建(1186.HK)近10%,安徽海螺(0914.HK)和中交建设(1800.HK)溢价分别为9%和7%.

相反过去H股贵过A股的常客内银股,只有招商银行(3968.HK)维持H股贵过A股的现象,但上述数据亦反映资金弃内银股,取基建股,故令基建股H股股价上升而较A股呈溢价,不妨留意.至于国务院前日通过国家战略性新兴产业发展规划,对A股并未能带来支持,或是中国2008年底推出十大产业振兴规划,但对股市只带来1年多升市,行业表现只有1年多,部分近期又要等中国出招拯救,如汽车业,反映股民对中国的招数转为观望.但中国中国内地地产龙头之一万科,其CEO郁亮昨日透露万科做强做大原因是一定要听党的话,过去追捧中资股主要是跟从中国政策,跟郁亮指听党的话有异曲同工,所以不要看小中国”稳增长”的决心.(010)