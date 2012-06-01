〔港报社评〕管特首收益,机制宜中立--星岛日报6月1日

行政长官曾荫权接受商人款待风波,独立检讨委员会昨日发表报告,提出多项防止及处理特首和政治委任官员潜在利益冲突的建议,符合公众加强管治班子廉洁和透明度的期望,在落实过程中,要确保宽紧得宜和避免政治干预.

同一天,审计署发表有关特首外访住豪华套房和先遣部队花费的报告,作出较严谨的审批和交代建议,由于只是针对浪费公帑,严重性和关注程度,不及针对收受利益管制的独立委员会报告.委员会报告的政治影响大,在严守政治中立之余,落实建议时,会否出现政治权力再分配的争议,亦要留意.

报告认为现时特首在收受利益方面自行决定,没有监察和制衡,是制度一个根本缺陷,完全不恰当,因此建议设立独立委员会负责厘订标准的审批.报告又建议,扩大特首收取公务礼物的登记制度至私人利益,要特首定期申报投资和利益,同时改善政治委任官员收受利益的守则等,除了堵塞贪污漏洞之外,促使日后特首和官员提高警惕,避免瓜田李下.

有关特首应否纳入防贪条例规管,过去曾作出检讨和修订,反映监管尺度要与时并进,并非一成不变.现时特首其实已受条例部分条文监管,委员会的建议,进一步收紧尺度,反映了社会当今的期望,作为特区最高领导人,有需要以身作则,收紧规管的建议,最重要是加设独立委员会,此举加强制衡,亦有利维护特首处理利益安排的公正,绝对值得支持.(A05)