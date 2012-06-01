〔港报社评〕健全制度较个人自律更重要--文汇报6月1日

特首曾荫权早前涉嫌卷入潜在利益冲突风波,防止及处理潜在利益冲突独立检讨委员会昨日发表报告,提出36项建议.而审计署亦就特首外访酒店住宿机制发表检视报告,建议特首办日后制订内部规例和原则,主动向外交代特首外访的开支.特首在接受款待及外访事件上引发的争议,与现行制度缺乏监管有密切关系.

健全制度较个人自律更加重要,任何人也不能超脱于制度监管之外.只有健全制度才可维护公众对政府廉洁的信任.当局应汲取报告书的建议,全面建立对特首的申报及利益规管制度,提升香港廉洁要求.

在市民对特首及公职人员廉洁要求不断提高的情况下,建立严格的行为规范和申报机制,让特首、官员及公务员能够有章可循,是杜绝各种利益冲突事件的治本之道.当局应及早就特首接受款待设立申报机制,并且加强对问责官员及公务员体系的规管,从制度上加强对特首及高官的约束,保障香港的廉能政治.

早前特首外访入住总统套房的安排受到外界质疑,审计署报告建议,特首办应定期公布外访详情和开支,制订决定外访住宿安排的规例和原则,在涉及公帑的事宜上树立良好的榜样.特首外访的开支来自公帑,当局应吸收报告书的建议,加强外访开支及安排的透明度,确保公帑得到合理的运用.不过,特首外访始终是代表香港,不论在交通及住宿安排上应保持一定规格,以体现特首以及香港的地位.因此,当局在安排有关出访时,既要善用公帑,也不宜矫枉过正.(A07)