〔港报社评〕曾荫权住总统套房成瘾虚耗公帑应向市民道歉--明报6月1日

审计署就特首出访住宿安排的的报告书,揭露曾荫权在没有理据下入住总统套房,特首办人员为他安排外访行宫,不惜花费大笔公帑.此事的责任,不应该由特首办人员承担,曾荫权必须负起全部责任,为他的不当作为,向市民道歉;若曾荫权坚拒认错,立法会议员应该对曾荫权提出不信任或谴责动议,要他为自己的所作所为付出政治代价.

曾荫权毕竟是行政首长,若有需要入住总统套房,无可厚非,特首办主任梁卓伟说过要在特首的房间举行内部会议等,但是,报告书透露,曾荫权在巴西入住的总统套房,特首与随员只曾在套房开会25分钟,并没有在房间召开其他正式会议.

另一方面,前任首席大法官李国能领导的独立委员会,就特首收受利益,建议纳入防止贿赂条例规管,这个建议,其实反证曾荫权接受富豪款待,实属不当,若当年修例时特首未获豁免,他已经触犯法例;另外,审计署报告指出曾荫权出访都住顶级套房,并无理据.所以,虽然法律、规定都管不了曾荫权,但是在公众心目中,他未能廉洁奉公、有亏职守的罪名,已经成立.

还有1个月,曾荫权就饱食远扬,法律规矩拿他没办法,而香港的廉洁核心价值和港人仅有的骄傲,已经被他毁了,港人气愤难平,若他肯承认错误,向市民道歉,让市民消气,也就罢了;否则,期望有立法会议员对曾荫权提出不信任或谴责动议,要他付出政治代价,并对后来者起警惕作用.(A04)