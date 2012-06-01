〔港报社评〕从严追究曾荫权,堵漏洞挽民心--经济日报6月1日

昨天公布的两份报告均显示特首曾荫权豪花公帑,损港廉洁形象.曾荫权自诩为政治家,便应向市民真诚道歉,向库房补回差额.候任特首梁振英除要尽快堵塞规管漏洞外,更要对事件从严追究,挽回市民信心.

除审计署报告外,昨有一份更重要报告,就是防止及处理问责官员潜在利益冲突独立检讨委员会的报告,因这报告针对的对象不单是特首,而是全体政治委任官员;针对的不是个别事件,而是如何从制度上防止政治委任官员的潜在利益冲突,例如提出对官员离任后的工作规管,减少延后利益输送的风险,故对加固香港廉政奉公可起深远作用.

有关报告从领袖以身作则、制度须具适当透明度及得市民信心等5项原则,提出36项建议,堵塞现行规管包括特首在内政治委任官员的漏洞,俱是合情合理,政府应重视.此外,若按报告所提的36项合情合理建议,曾荫权的行径不但已严重违规违纪,更可能已违法,只是过去一直无规条,曾荫权方能随一己之意耗用公帑,并在接受富豪款待上率意妄为.

对此,梁振英政府不单要引以为戒,下月上任后更要尽速落实两份报告的建议,制定新守则和法例,且更要还市民公道,认真追究曾荫权责任,不论是行政问责或执法机构的调查,都要全力跟进,公正从严处理,才能挽回市民对政府的信任.(A08)